Silveira, músico corumbaense, se apresenta no “Som do Sesc”

Nesta quinta-feira (23), o cantor e músico corumbaense Silveira se apresentará no “Som do Sesc”, evento promovido pelo Serviço Social do Comércio em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

A apresentação acontecerá na praça de alimentação do shopping, a partir das 18 horas, e é aberta ao público.

Silveira, que utiliza a arte para expressar suas vivências como homem negro, teve seu primeiro contato com a música aos 13 anos, quando estudou canto, teclado e violão na igreja.

Seu repertório é baseado em MPB, soul music e samba, e promete encantar o público presente no evento.