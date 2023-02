Homem tenta roubar celular, mas é preso pela PM no Jardim Novos Estados

Rapaz de 21 anos, com extensa ficha criminal, foi preso na manhã de hoje (21), por policiais da 9° BPM (Batalhão de Polícia Militar), após tentar roubar um celular e ser contido pela vítima, de 40 anos, que acionou a polícia, na Rua, Guarataia, no Jardim Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 8h da manhã, desta terça-feira de carnaval, Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo, no endereço, ao chegar no local os policiais se depararam com vítima e ladrão em luta corporal. Ao conter os dois e apreender a arma utilizada na tentativa de roubo, a vítima detalhou a situação aos militares.

“Estava indo para o trabalho quando esse rapaz me bordou e tomou da minha mãe meu aparelho celular. Ele tentou fugir, mas consegui conter ele”, disse a vítima.

O autor tinha em mãos uma faca de aproximadamente 25cm que foi levada para delegacia. O celular da vítima foi recuperado e devolvido.

Ao verificar a ficha criminal do rapaz, foi descoberto que ele já tinha várias passagens pela polícia desde o ano de 2018, quando ainda era menor e já respondia por porte ilegal de arma de fogo e em 2021 ameaça e injuria. No ano passado ele responde como testemunha por homicídio qualificado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.