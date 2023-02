Produtos de limpeza ficam mais caros nos supermercados

Até mesmo comprar produtos de higiene e limpeza tem ficado pesado na hora das compras. Pesquisa feita pelo jornal O Estado, em seis supermercados, aponta que o papel higiênico (Neve), de 12 rolos, está custando de R$ 20,90 a R$ 26,49 (26,75%) e o sabão em barra, com cinco unidades, da marca Ipê, de R$ 12,90 a R$ 19,99 (54,96%).

O creme dental (Colgate) é encontrado por R$ 4,19 no Fort Atacadista e por R$ 5,49 no Nunes. O produto variou 31,03%, com custo médio de R$ 4,76. A unidade do sabonete, da marca Lux, está por R$ 2,39 no Fort e no Atacadão e R$ 3,39 no Nunes.

Outros produtos

O arroz de 5 kg (Tio Lautério) apresentou variação de 17,46% entre os estabelecimentos pesquisados na Capital. O menor valor para o produto está no Fort Atacadista a R$ 18,89, ao passo que o maior está no Atacadão, onde é comercializado por R$ 22,20. A média de custo para o consumidor será de R$ 20,12.

O feijão de 1 kg, da marca Bem-Te-Vi, foi encontrado em apenas três locais. Entre eles, o item está mais barato no Fort, por R$ 7,85, e o preço mais elevado no Nunes, a R$ 8,99. A diferença de preço entre os três locais é de 14,52% e a média, R$ 8,24. Contudo, no mercado Pires, o feijão de marca Vó Tetê sai por R$ 7,89; no Atacadão o Femila por R$ 8,69; e no Assaí, o Nova Geração está custando R$ 7,85.

O óleo Concórdia (900 ml) obteve variação moderada de 15,17%, onde a média de gasto para o campo-grandense é de R$ 6,98. Os valores para os produtos estão entre R$ 6,59 (Comper) e R$ 7,59 (Nunes).

O café Três Corações, de 500 gramas, contou com diferença tímida entre os comércios (6,26%). Já a média de preço para o produto é de R$ 16,51. Este item custa R$ 15,98 no Fort e no Atacadão e R$ 16,98 no Pires.

O açúcar refinado, de 1 kg, da marca União, variou 24,57%, ficando entre R$ 5,29 e R$ 6,59, com valor médio de R$ 5,76. O litro do leite integral (Italac) está R$ 4,79 no Comper e R$ 6,29 no Nunes (31,44%). O preço médio que o consumidor vai precisar desembolsar para comprar o produto é de R$ 5,43.

Hortifrútis

O preço do quilo da cebola dobra de valor entre um supermercado e outro. No Atacadão está R$ 2,99 e no Nunes sai por R$ 5,99 (100,33%), com valor médio de R$ 4,37. A banana é encontrada de R$ 3,79 a R$ 7,99 (110,82%), com valor médio de R$ 5,85. O quilo da batata está entre R$ 3,19 e R$ 5,99 (87,77%).

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

