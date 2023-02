Égua é resgatada agonizando em canteiro e morre no Bairro Nova Lima

Uma Égua foi resgatada por um veterinário que acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), no final da tarde de terça-feira (7), em situação de maus-tratos, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo a PMA, o animal, uma fêmea, estava desnutrido com várias feridas pelo corpo e agonizando e em estado grave de saúde. O veterinário, Willians da Costa Rocha, encontrou o equino caído no canteiro de uma rua do bairro.

Ao serem acionados, os policiais, com ajuda de moradores da região, colocaram a égua na viatura e levaram para uma clínica que pertence ao veterinário que encontrou o animal.

Apesar de animal ser atendido durante a noite toda, com remédios contra dores, soro, alimentação e outros procedimentos de urgência, infelizmente, às 4h00 de hoje (8), os profissionais informaram à PMA que o equino havia morrido.

Os Policiais tentaram testemunhas no local para localizar o proprietário, mas até o momento não foi possível, porém, diligências continuam sendo realizadas e a PMA solicita à população do bairro, para qualquer informação ligar para o telefone 99984-5013.

Assim que identificado, o infrator será autuado administrativamente e multado em R$ 3.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.

