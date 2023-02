Consumo de aves e ovos cresce em MS

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em uma década, a quantidade de ovos produzidos por ano no estado saiu da casa de 33.977 mil dúzias, em 2011, para 76.186 mil dúzias em 2021, evolução de 44,60%.

De acordo com a ABPA – Associação Brasileira da Proteína Animal, enquanto em 2007 cada brasileiro consumia aproximadamente 131 ovos por ano, em 2021 o número quase dobrou, passando para 257 unidades ingeridas por pessoa anualmente. O mercado interno é o maior responsável pelo consumo da proteína, apenas 0,5% são exportados.

Em Mato Grosso do Sul, a produção da atividade avícola avançou no mesmo ritmo do consumo. No mesmo período, o rebanho de aves poedeiras registrou variação de 52,23%, de 6.938 animais para 13.283 animais de postura.

De acordo com a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, em janeiro, o preço médio pago ao produtor sul-mato-grossense por 30 dúzias de ovos brancos em janeiro de 2023 foi de R$ 118,12. O valor é 21,77% superior ao preço pago para o produtor no mesmo período de 2022.

