Jovem estuprada por amigos do namorado denuncia abuso a polícia

Uma jovem de 22 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), para denunciar dois homens, supostamente amigos de seu namorado, por estupro, após ter sido dopada e passar mais de meia hora sendo estuprada pelos dois. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (20), no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Para a polícia, à vítima disse estar em uma festa com o namorado e os dois teriam usado drogas e por volta de 23h30, saíram do local de motocicleta e foram juntos até o bairro Jardim Carioca, na casa dos supostos amigos do rapaz.

Conforme apurado pela reportagem, durante o depoimento a jovem disse que no local onde os rapazes moravam, namorado e outros dois conversaram por alguns minutos e na sequência o casal teria saído, e no trajeto, acabaram discutindo e o namorado da vítima a deixou sozinha com a motocicleta e teria ido embora caminhando.

Na tentativa de encontrar o namorado, a mulher, diz que ‘deu algumas voltas pela região’ e decidiu voltar na casa dos rapazes. Ela conta que, ao chegar no local, encontrou os dois em baixo de uma árvore e perguntou se o namorado estava por, lá.

Ela diz que, ao responderem que não sabiam do rapaz, a ofereceram uma bebida e logo depois ela teria perdido o sentido e sentiu muita tontura, o que a fez perder as forças e não conseguir ficar em pé.

A polícia, ela relatou que o crime durou cerca de meia hora e que os agressores a xingaram de vários nomes durante o ato sexual. Os rapazes, segundo a vítima, começaram a ameaçá-la com uma faca e a levaram a uma casa abandonada onde cometeram o estupro.

Durante o tempo em que a vítima ficou sobre poder dos estupradores, a motocicleta ficou com uma terceira pessoa que caiu com o veículo e ao voltarem com a jovem para a casa dos rapaz e ficou sabendo que a motocicleta estava em uma borracharia da região.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Colaborou a repórter Mariely Barros.