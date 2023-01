Comunidade concreta ponto de ônibus para se proteger de animais

Insegurança reúne combo: animais peçonhentos, lama e falta de segurança de noite

Os moradores da região do Jardim Noroeste cansaram de esperar por providências das autoridades e acabaram concretando ponto de ônibus do bairro para se protegerem do mato que cerca o local e oferece risco de cobra, animais peçonhentos, sem falar da lama quando chove e também reclamam da falta de segurança.

Na tarde do último domingo (22), Júlio Alexandre reuniu moradores e concretaram três pontos de ônibus. Ele explicou que os terrenos cheios de mato já foram queimados na tentativa de exterminar com os bichos e diminuir o perigo de assaltos de noite, mas como crescem com rapidez decidiram concretar, já que passageiros já tinham visto cobras e escorpiões.

“Os vizinhos promoveram este concreto porque a comunidade tem reclamado de bichos peçonhentos. A própria prefeitura e o dono do terreno não tem feito a limpeza. Agente ouve dizer que na madrugada tem muito roubo devido o matagal alto” Jailson Martins Jr, de 43 anos, ajudante de depósito.

“Aqui é complicado de noite. O calçamento ajuda agora, por causa do barro, mas é perigoso pela falta de segurança. Na volta do meu trabalho o meu marido me busca no serviço.”, explicou Claudia de Oliveira, 38 anos.

Com informações de João Gabriel Vilalba

Fotos: Marcos Maluf

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.