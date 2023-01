“Estamos assustados até agora”, diz dono de comércio atingido por motorista que matou padrasto atropelado

Depois de presenciar um carro invadindo e atingindo um homem na calçada do seu estabelecimento durante a noite, Bruno da Silva, 30 anos, se diz “assustado até agora”. O comerciante é dono da convivência onde Maikon da Silva, de 39 anos, foi atropelado pela enteada, de 25 anos, na noite deste domingo (22).

“Eu estava aqui atendendo uma cliente, na hora que eu vi ela vindo na contra mãe eu pense ‘meu deus essa mulher vai entrar aqui dentro’ e quando ela bateu fiquei em choque até eu entender ela voltou a segunda vez de ré e bate de novo no cara. Na hora que eu sai vi ele já caído agonizando, sangrando, a reação foi só chamar a polícia”, contou.

À reportagem ele contou que o susto que tomou ao ver um carro se aproximando na direção do estabelecimento e no momento em que o veículo invadiu a calçada do mercadinho, ainda nem passou. O comércio que fica localizado na região do Caiobá, em Campo Grande continua de porta aberta, mas passa por uma pequena obra devido estrago deixado pelo carro.

“Não tenho mínima ideia do prejuízo, afetou a estrutura de onde fica as placas solares, sei que não vai ficar barato, perdemos mesas, minha fiche nem caiu, foi difícil dormir essa noite, mas o jeito é resolver o b.o que ficou, já levantamos a parede que do lado que quebrou e vamos seguir, hoje vamos funcionar normal”, finaliza.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba