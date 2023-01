Mulher cria perfil ‘Fake’ para ofender servidores, mas é descoberta e presa em Ivinhema

Foram cumpridos pela Polícia Civil, durante a “Operação Montenegro”, três mandados de busca com objetivo de identificar uma pessoa que mantinha um perfil fake, em uma rede social que, ofendia de forma anônima, servidores públicos, em Ivinhema, a 320 quilômetros de Campo Grande.

A Ação coordenada pela equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) começou as investigações em junho de 2022. Na delegacia da cidade, foram registradas várias denúncias contra um perfil falso com nome de ‘Maria do Bairro’ usado para ofender, segundo a polícia, funcionários públicos municipais.

A Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar três pessoas suspeitas de envolvimento com o perfil falso. Após a qualificação dos suspeitos, a polícia representou pela busca e apreensão que, foi deferida pela Justiça e cumprida na manhã desta quinta-feira (19).

Ao todo, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos a perícia. A suspeita, uma mulher de 48 anos, confessou a prática do crime, disse que, de fato, seria responsável pelo perfil, mas ficou em silêncio quanto à motivação.

A “Montenegro” foi assim denominada fazendo uma alusão à Soraya Montenegro, uma personagem fictícia, que era opositora de Maria do Bairro em uma telenovela. A suspeita foi indiciada pelos crimes de injúria e difamação, respondendo em concurso material por todas as ofensas praticadas, majorado por ser contra funcionário público em razão de suas funções.

Serviço – A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.