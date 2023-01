Vereadores procuram Governador para apresentar projetos para 2023 em Três Lagoas

Dentre as diversas agendas desta quinta-feira (19), o governador Eduardo Riedel (PSDB), recebeu alguns vereadores que foram em seu gabinete apresentar demandas em prol da Capital.

O vereador Ronilço Guerreiro levou demandas relacionadas à cultura e educação, já o vereador João Cesar Matogrosso abordou fiscalização e também falou sobre o assunto da vez, o transporte público.

Riedel parabenizou o vereador pela luta e democratização do acesso ao livro e disse que tem um compromisso com a população. “O vereador Ronilço sempre trabalha pelo desenvolvimento da comunidade através da leitura e tenho um compromisso não apenas com ele, mas com a sociedade. A nossa Fundação de Cultura vai trabalhar para fazer inclusão das pessoas por meio da literatura e pela cultura. O Guerreiro luta muito nesta bandeira, sempre disposto a ajudar e vamos estar juntos nesse processo”, disse o governador.

Guerreiro agradeceu o compromisso e apoio do governador. “Como foi importante a eleição do Riedel, que sabe que a indústria, agronegócio e educação precisam de um olhar atento, mas sem deixar de lado a cultura. Gratidão ao povo do Estado que o elegeu e nesta reunião trouxe várias demandas da educação, cultura e da literatura, estamos propondo uma Bienal do Livro e pedi um olhar atento para mais pontos de cultura no Estado”.

O João Cesar dentre as pautas em evidência, abordou a situação do transporte coletivo que também está sendo monitorada pelo governador Eduardo Riedel. “O propósito é contribuir para que a situação seja sanada sem maiores prejuízos à categoria e, especialmente, aos mais de 120 mil usuários que utilizam o serviço no dia a dia”, ressaltou.

