Após briga em bar, homem desaparece e corpo é encontrado em rodovia

Homem identificado apenas como Edilson, foi encontrado morto no início da tarde de hoje (18), na rodovia BR-060, no trecho entre as cidades de Campo Grande e Sidrolândia, na entrada de um assentamento. Conforme a polícia, o rapaz foi visto pela última vez no sábado (14) e teria se envolvido em uma briga em um bar onde foi esfaqueado.

Conforme o boletim de ocorrência registrado após o desaparecimento por um irmão da vítima, Edilson morava no assentamento e trabalhava em uma fazenda próximo ao local, mas que era normal ele ficar sem dar notícias por alguns dias.

Porém, uma mulher ligou para os familiares contando que Edilson havia se envolvido em uma briga e teria sido esfaqueado e não foi mais visto. Disse ainda que, não estava presente no momento da briga, mas que o proprietário do comércio havia comentado sobre o caso.

Após saber das informações, o irmão, segundo a polícia, foi até o bar e conversou com o dono. Ele disse a polícia que viu manchas de sangue no chão, além de uma camiseta rasgada. Com base na conversa, ele saiu e foi em direção BR-060 e fez buscas por conta própria, mas não conseguiu encontrar o irmão desaparecido.

Equipe de policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) começaram a investigar o caso e localizaram o corpo. O suspeito já foi identificado.