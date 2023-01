Brigadistas passam por curso para melhor atender nos parques

A Prefeitura de Campo Grande e o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul capacitaram nesta terça-feira (17), no Ginásio do Guanandizão, equipes que trabalham em diversos setores de manutenção e limpeza com o curso de Brigadista com objetivo de melhorar os atendimentos dos parques e praças da cidade.

A ação aconteceu por intermédio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Para o diretor presidente da Funesp, Odair Serrano, o curso beneficia a população que frequenta os parques e praças. “Temos que estar preparados para qualquer eventualidade ou acidente e o curso tem esse objetivo. Vai treinar os colaboradores para melhor atendimento a população”.

“Com o curso se espera evitar que ocorra um mal maior. Em um evento que tem algum brigadista, uma pessoa que tem o conhecimento, além de ela dar um conforto para a vítima, ela vai evitar que aquele ocorrido se agrave. Com o conhecimento mínimo já vai facilitar a vida da pessoa sinistrada”, explicou Alessandro Barros dos Santos, primeiro sargento dos Bombeiros, que ministrou o curso para a equipe do Proinc (Programa de Inclusão Profissional).

Idevaldo Soares, que trabalha no serviço de limpeza do Centro Olímpico da Vila Nasser, participou do curso e elogiou a iniciativa. “Achei ótimo o curso. É bom aprender os primeiros socorros. Nunca tive problemas, mas é sempre bom estar preparado. Achei muito interessante no curso a mobilização da vítima e a conversa para acalmar”.

O agente de manutenção geral no Parque Ayrton Senna, Rubison Peres, disse que o curso vai ajudar no atendimento com eficiência. “Muito bom. É importante aprendermos bastante dos primeiros socorros principalmente, porque na minha região tem muita gente, crianças, idosos. Já passei por uma situação que tive que atender uma idosa que caiu, fiquei receoso de mexer, chamei o Serviço de Urgência. Por isso é importante. Com as técnicas podemos atender melhor a população em caso de acidente”.