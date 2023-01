Professor da REME é preso por estupro de vulnerável de 14 alunos em Campo Grande

Professor de lingua inglesa de 36 anos, investigado por cometer estupro de vulnerável contra alunos de uma escola municipal, na vila Carvalho,em Campo Grande, foi preso em casa, na manhã de hoje (10), na região do bairro Universitário. A prisão foi executada pela equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Em novembro de 2022 veio a tona a primeira denúncia, após a informação ser divulgada na imprensa local, vários outros pais de alunos procuraram a delegacia para denunciar o professor. Segundo a polícia, mais de 14 crianças foram ouvidas e confirmaram os abusos cometidos pelo professor.

As crianças têm entre 4 e 11 anos de idade e estudam desde a pré-escola ao 4º ano do ensino fundamental. A investigação confirmou o estupro de todas as crianças ouvidas.

Ao ser ouvido pela polícia, o professor negou as acusações e disse que sim, fazia carinho nos alunos, mas segundo ele, como gesto de afeto.

A delegada titular da DEPCA, diz que no depoimento ao setor psicossocial as crianças narraram que os fatos aconteciam sempre que precisavam levar atividades para correção e quando ficavam sozinhas com o autor.

As crianças contaram que ele prometia dar balas e entregava o celular para que os alunos usassem a internet como forma de distraí-los.