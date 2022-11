Por abuso sexual, nove crianças denunciam professor afastado

Desde o último sábado (12), a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) registrou nove boletins de ocorrência, de crianças que alegam terem sido abusadas sexualmente por um professor de inglês de uma escola municipal do Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Segundo a delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, a investigação sobre o caso começou recentemente. “Nove crianças já foram até a delegacia e confirmaram em depoimento especial os crimes. Estamos em investigação e diligências para apurar se existem outras vítimas.”

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de educação), o professor foi afastado da REME (Rede Municipal de Ensino) e que o caso já é de conhecimento da escola e da Semed. além disso, todas as medidas foram tomadas para o atendimento socioemocional e psicológico dos alunos e das famílias. Acesse também: Jovem que havia rompido tornozeleira é baleado no Bairro São Conrado

Com informações do repórter Willian Leite