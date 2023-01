Site da prefeitura sai do ar no último dia para pagamento de IPTU com desconto

Quem precisou entrar no site da Prefeitura da Capital, neste último dia para pagamento com desconto de 20% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), teve uma surpresa desagradável, o site saiu do ar e não abre o acesso aos contribuintes, em Campo Grande.

A página direcionada aos atendimentos para IPTU, além da página principal da prefeitura, estão fora do ar desde às 13h de hoje (10). A equipe do O Estado Online esteve na Central de Atendimento ao lado do Paço Municipal e o movimento era tranquilo no início da tarde, mesmo com a estabilidade do site.

Por meio da página os contribuintes conseguem informações gerais sobre o imposto e podem negociar, mas há também a opção de ligar no 67-4042-1320.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e até o fechamento da matéria não recebeu o retorno.