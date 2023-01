Mulher que criava gado em nascente de córrego é multada em R$ 5 mil

A Polícia Militar Ambiental autuou uma mulher, de 40 anos, dona de um sítio, em R$ 5 mil por manter gado degradando área protegida de matas ciliares e nascentes de córrego, em Mundo Novo, cidade a 469 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia o flagrante foi feito na manhã de hoje (6) e foi localizada degradação de um manancial que fica a cerca de 2 quilômetros da cidade.

A equipe verificou que a proprietária do sítio estava criando gado degradando matas ciliares e nascentes de um córrego (Área Protegida de Preservação Permanente) que corta a propriedade.

Os Policiais perceberam que o gado estava pisoteando a área protegida, causando processos erosivos de ravinas, degradando a área de vegetação ciliar e nascentes de 1 hectare medido com GPS, causando assoreamento dos mananciais pelo pisoteamento do gado e carreamento do sedimento na área degradada.

A mulher foi notificada a remover o gado da área protegida e a recuperar e proteger a área de vegetação ciliar e nascentes do córrego.

Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 5.000,00 e também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.