Dois são presos transportando droga avaliada em mais de R$ 100 mil

Foram presos na manhã desta sexta-feira dois passageiros de ônibus que fazia trasporte intermunicipal ao serem flagrados por policiais da base operacional da Polícia Militar Rodoviária. Os dois tem idades de 22 e 23 anos e as prisões aconteceram em abordagem na MS-164, em Maracaju, cidade a 159 quilômetros da capital.

A droga foi descoberta durante a abordagem feita no ônibus que saiu de Ponta Porã na fronteira com o Paraguai com destino a Campo Grande. Durante fiscalização no bagageiro do ônibus foram encontrados 60 tabletes de maconha dentro de malas. Para disfarçar o cheiro forte, os traficantes usaram pó de café.

Os dois foram identificados e confessaram aos policiais que levariam a droga para a cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo e que ganhariam R$ v4 mil pelo transporte.

Foram apreendidos nesta ação, segundo a polícia, 52,8 quilos da droga, avaliada em R$ 105.600,00. Os dois foram presos em flagrante por tráfico e encaminhados com a droga para a delegacia de Maracaju.