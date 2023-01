Lula pede paciência em negociações com o Congresso

Em sua primeira reunião ministerial feita na manhã desta sexta (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou sobre a importância de manter um tom gentil e conciliador no Congresso Federal.

Em seu discurso ele pediu que os parlamentares sejam bem atendidos em todos os ministérios. “Não mandamos no Congresso, dependemos do Congresso, e por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado e senador”, acrescentou deixando claro que se for necessário em algumas pautas, ele mesmo fará o meio de campo junto aos deputados e senadores.

Sobre o Agronegócio o presidente também citou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD-MT). Segundo ele, empresários “de verdade do agronegócio sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica ou qualquer bioma”.

O recesso termina em fevereiro e haverá inúmeras pautas que terão que ser decidida, incluindo o suposto pedido de CPI pela base armamentista em relação ao decreto de armas que foi suspenso no dia 02.

Foto: Agência Brasil, José Cruz

