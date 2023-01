Chefe da Casa Civil prestigia posse de Ministra

O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), prestigiou a posse da esposa, e agora Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), na manhã desta quinta-feira (5) e destacou que mais uma vez o Estado vira destaque nacional.

Rocha defendeu a importância da pasta. “A Simone (Tebet) não será ministra de qualquer pasta, e sim do Planejamento e Orçamento. Mais uma vez uma grande satisfação ao Estado, ter alguém que vai planejar o futuro e que pode também ajudar Mato Grosso do Sul. Temos interesses legítimos nesta interlocução, como obras de infraestrutura, entre elas a fábrica de fertilizantes (Três Lagoas) que está 80% pronta”.

Ele será o homem que fará política e cuidará dos assuntos do Estado e Brasília para o governador Riedel. Rocha foi deputado estadual e também desempenhou cargo de confiança na gestão de Azambuja e como braço direito da política local do governador aproveitará o momento para chefiar a Casa Civil.

“Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis, seguindo o que está previsto no plano de governo. Estaremos prontos para apresentar os melhores diagnósticos para o Brasil, e os melhores caminhos ao País. Com objetivos e metas bem definidas, tendo avaliações periódicas”, afirmou.

A posse de Simone Tebet teve a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ministros, senadores e parlamentares. Nascida em Três Lagoas, a nova ministra é mestre em Direito, professora universitária, já exerceu os cargos de prefeita (Três Lagoas), deputada estadual, vice-governadora do Estado e senadora da República.

