Riedel confirma visita a futura fábrica da Suzano em Ribas

O Governador Eduardo Riedel (PSDB), irá para o município de Ribas do Rio Pardo no dia 05 de fevereiro, com os secretários das pastas envolvidas para conhecer de perto o empreendimento da Suzano e realizar uma reunião ampliada.

A agenda foi marcada com diretores da Suzano e o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), hoje (5).

A pauta discutida é a necessidade do Governo do Estado investir para atender as necessidades em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura que estão no prazo.

“O Governo está ratificando os seus compromissos com o desenvolvimento de Ribas e criando uma estrutura para facilitar o empreendimento como um todo, que hoje conta com 7 mil colaboradores. Em junho deste ano, serão 10 mil colaboradores. Vamos estar juntos com o prefeito João Alfredo, com toda a comunidade de Ribas, para fazer uma reunião em fevereiro com os secretários que têm a responsabilidade da contrapartida do Estado com a Suzano”, afirmou o governador.

O diretor-executivo de Relações Cooperativas da Suzano, Luís Bueno, destacou que a inauguração da unidade está prevista já para 2024. “Viemos primeiro parabenizar o governador pela eleição e trazer para ele um status de como estão as obras em Ribas do Rio Pardo, relembrando que é o maior investimento privado que está acontecendo hoje no Brasil. Viemos passar o status de como está isso e todos os investimentos da Suzano e também as contrapartidas do Estado, que vão acontecer e virão em benefício de toda a sociedade de Mato Grosso do Sul”, disse.

