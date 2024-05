2º fase da operação “Loki” prende mulher suspeita de aplicar golpes em idosos e analfabetos

A 2º fase da “Operação Loki” prendeu uma mulher de 31 anos, que era investigada pelos crimes de estelionato contra idoso, analfabetos e deficientes. A operação foi deflagrada na quarta-feira (08) e investigava, ao menos, quatro crimes de estelionatos contra pessoas vulneráveis no município de Ivinhema e a suspeita de praticar tais crimes é uma mulher de 31 anos, sócia de uma empresa de créditos e financiamentos.

Na oportunidade, foi cumprido mandado de busca e apreensão no endereço comercial e residencial, bem como interditado provisoriamente o estabelecimento creditício. Ocorre que logo após a operação, a suspeita foi até a residência de uma das vítimas, que se sentiu constrangida e coagida a mudar sua versão dos fatos.

Por esse motivo, visando evitar que as vítimas fossem coagidas a mudar suas versões e garantir a lisura do processo penal, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da suspeita, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário. De posse do mandado de prisão preventiva, após uma série de diligências, os policiais efetuaram a prisão da suspeita no último sábado (18), no bairro Residencial Solar do Vale, em Ivinhema.

Denúncias podem ser feitas no “WhatsApp” da SIG (67- 99208-9491), a polícia garante o sigilo dos denunciantes. A operação ocorreu por meio da Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG).

Com informações da Polícia Civil

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.