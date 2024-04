Cerca de 1,1 tonelada de maconha são apreendidas em Ivinhema

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,1 tonelada de maconha e prendeu o casal que transportava a droga, nesta sexta-feira (19), em Ivinhema (MS). O veículo utilizado para o transporte do ilícito foi recuperado.

A equipe de policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Toyota Hillux SW, que estava fazendo manobras perigosas no km 117 da BR-376. O condutor, no entanto, não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. Foi iniciado o acompanhamento tático ao veículo, que durante o trajeto de fuga realizou diversas ultrapassagens proibidas, e em alta velocidade. Em um momento, o suspeito perdeu o controle da direção e parou o veículo, sendo possível a abordagem. No interior do veículo ainda estava uma passageira. Foram encontrados também diversos tabletes de droga, que totalizaram 1.114 kg de maconha, e 21,2 Kg de skunk.

Os agentes ainda descobriram que o veículo utilizado no transporte da droga era adulterado e possuía registro de roubo em Jundiaí (SP). O condutor também possuía em desfavor dele um Mandado de Prisão em aberto. Ele disse que havia sido contratado em São Paulo (SP) para buscar a droga em Amambai (MS), e que para isso receberia 15 mil reais. Ele disse que convidou a mulher para acompanha-lo e que ela também receberia 15 mil reais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ivinhema.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais