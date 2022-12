Fugitivos de presídio no Paraná, três são presos em MS

Três fugitivos do sistema prisional do Estado do Paraná, foram recapturados em operação conjunta da Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal). A ação aconteceu no último domingo (11), na cidade de Mundo Novo, a 463 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, dez detentos conseguiram fugir pelo teto do presídio em Laranjeiros do Sul. O site Plantão 190, divulgou o nome dos presos que estavam na ala chamada de ‘seguro’ separados de outros detentos.

Os dez presos da unidade foram Gusttavo Henrique Antunes, Igor Mateus dos Santos Ferreira, Jucimar Padilha, Ronaldo Rosa de Lima, Valdenei Lino, Weslei Bruno Cordeiro da Luz, Adolfo Cristiano Krepel, Alcione Antônio da Rosa, Ezaque Alves da Silva e Fábio Fernando de Souza.

A imprensa do estado informa que os fugitivos, possivelmente, recebiam privilégios na unidade e, por isso, a administração carcerária afastou 22 servidores e objetos presos na unidade encaminhados para análise.

Os Três encontrados em Mundo Novo foram presos em flagrante nesta quarta-feira. Além disso, um celular e a arma de fogo usada para prática de novos crimes foram apreendidos. A Polícia Civil de MS, afirma que os bandidos são presos de alta periculosidade e não há informações dos outros sete foragidos.