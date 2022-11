Estado tem tempo firme e temperaturas alcançam os 36°C

Em Mato Grosso do Sul, a previsão para esta terça-feira (08) é de tempo estável, com sol acompanhado de altas temperaturas. É provável que por causa de um sistema de alta pressão atmosférica ocorra uma variação de nebulosidade também.

No Estado, as mínimas para esta terça-feira serão 16°/20°C e as máximas alcançarão os 29°/36°C. Iguatemi figura como a cidade mais fresquinha de hoje em Mato Grosso do Sul, com temperaturas entre os 16°/29°C, seguida de Ponta Porã, com 17°/29°C. Já Corumbá e Coxim registrarão as maiores máximas de todo o Estado, 36°C. Campo Grande amanhece com os termômetros nos 17°C, mas logo alcançarão os 32°C.

Também é esperado uma baixa umidade relativa do ar, com valores entre os 15-35%, principalmente nas regiões do bolsão, norte e pantaneira do Estado. Então o recomendado para esse momento de ar seco é prestar atenção na hidratação, não esquecendo de beber água durante o dia, além de evitar se expor ao sol durante muitas horas sem alguma proteção. Nas regiões leste e sudeste de Mato Grosso do Sul, rajadas de vento chegarão aos 40-60 Km/h.

