fogo em guarda roupas e tranca seus pais dentro de casa em chamas

Homem supostamente com problemas psiquiátricos, colocou fogo no guarda-roupa no quarto, onde seu pai dormia e trancou o local. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (4) em Ivinhema, município a 320 quilômetros da Capital.

Conforme o site Ivinotícias, uma enfermeira que mora próximo ao local percebeu a situação e entrou na residência, onde estava o idoso que, já havia acordado e tentava sair do quarto já em chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conteve as chamas, porém o incêndio já teria consumido parte de movei, roupas e pertences dos proprietários do local. O forro e cobertura foram destruídos pelas chamas.

A guarnição utilizou cerca de 6 mil litros de água, para conter o fogo que atingiu a residência e após conter as chamas encaminhou o rapaz que colocou fogo na residência para o hospital municipal.