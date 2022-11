Sábado será de sol e baixa umidade relativa do ar

A previsão para este sábado (5) é de tempo aberto com sol e poucas nuvens nos céus da Capital. Apesar do vento frio e com sensação térmica de temperaturas baixas, o calorão predomina e não há previsão de chuvas para o Estado.

Na região sul de Mato Grosso do Sul tem previsão de temperatura minima de 11º C na cidade de Ponta Porã. Já na região pantaneira a máxima não passa dos 31º C em Aquidauna.

Em Campo Grande, segundo o Centec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima) os termômetros registram mínima de 13º C durante a manhã e a a partir das 10h da manhã de hoje começa a subir e pode chegar aos 28º C.

A umidade relativa do ar varia entre 15 e 35%.