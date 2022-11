Irmã de Deolane Bezerra reclama de produção de A Fazenda e acusa ‘manipulação’

O tempo fechou entre a família de Deolane Bezerra e a produção de A Fazenda 14. Irmã mais nova da peoa, Dayanne usou as redes sociais para denunciar que foi coagida pela Record a não dar a sua opinião durante o programa Hoje em Dia no dia da sétima eliminação do reality rural. Em uma sequência de vídeos compartilhados no Instagram, ela contou o que aconteceu dentro da emissora e como se sentiu coagida.

“Me colocaram numa sala junto com dois ‘supostos’ diretores do reality e eles ficaram falando que não era para eu falar. Ficaram assistindo à gravação do programa, para eu não falar o que eu queria falar”.

Dayanne, que é advogada também, afirmou que a produção do programa está protegendo o grupo B. “Gente, ontem eu participei da gravação de uma chamada, falei por qual razão a Deolane tinha que ficar e apontei o meu descontentamento com a edição do programa e com a apresentadora. Falei que eles estavam puxando para o Lado B. Quando eu terminei, uma pessoa da produção disse: ‘Eu acho que isso não vai para o ar, porque você não pode falar isso'”, contou ela.

Em seguida, Dayanne Bezerra disse que ela e o pai do ator Lucas Santos, que acabou sendo o último eliminado, foram chamados para a gravação do matinal da Record TV e viram um “rebuliço” acontecendo nos bastidores. Aí eu falei: ‘gente, eu acho que esse rebuliço é porque eu vou falar. Acho que a edição está manipulando o jogo para o Grupo B e e eles estão prejudicando a Deolane e, consequentemente, o Grupo A’. Aí, nos levaram para o camarim de novo”, comentou para logo completar:

“Gente, a ‘Fazenda Record’ está manipulando, está sendo nojenta, está sendo fajuta, não está colocando o que é para colocar e está fazendo cortes nojentos. Eu não vou deixar. Eu vou falar! Se eles acham que eles vão me calar, eles não vão me calar”, finalizou ela.

Com informações de Folhapress