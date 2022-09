21 ‘jipeiros’ são multados por degradar áreas protegidas no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana identificou e autuou 21 homens que pilotavam jipes às margens da áreas de preservação permanente no Pantanal, ao lado do Rio Negro. Ao todo, eles foram multados em 10 mil por ações de degradações.

Depois de receber denúncias de que alguns grupos de pessoas com veículos traçados estariam adentrando áreas protegidas como leitos de rios, vazantes, a Polícia Militar Ambiental iniciou trabalhos para averiguar a denúncia, tendo em vista a notícia de uma expedição do tipo, na data.

Nos levantamentos, a equipe visualizou na ponte que passa por uma fazenda, vários veículos no interior do Rio Negro e, notadamente às margens da área de preservação permanente. Os ‘jipeiros’ adentravam o rio e realizavam várias manobras nos cursos d’agua.

a PMA de Aquidauana iniciou processo de identificação e notificação dos infratores, tendo em vista que a grande maioria é de pessoas de outros estados. Ao todo, 21 pessoas foram autuadas administrativamente e multadas em R$ 10.000,00 cada um, por destruir, danificar, sobretudo, por utilizar área de preservação permanente com infringência das normas de proteção.

A PMA alerta que esse tipo de atividade precisa ser licenciado pelo órgão Ambiental (Imasul).

