Parece árvore mas não é! Veja a receita de tempurá de brócolis

Nesta quarta-feira (21) é celebrado o Dia da Árvore, com o objetivo de conscientizar a população sobre a preservação da natureza. E nada melhor do que lembrar a data como uma receita que leva o legume mais fofo e semelhante a uma pequena árvore: o brócolis!

Ingredientes:

1 cebola

1 cenoura

1 pimentão verde

4 vagens

¼ de abóbora japonesa

1 batata-doce

4 ervilhas-torta

½ berinjela

¼ de pé de couve-flor

¼ de maço de brócolis

Massa:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ovo

1 litro de água gelada

Molho:

2 xícaras (chá) de caldo de peixe

½ xícara (chá) de shoyu

1 xícara (café) de saquê mirim

¼ de xícara (chá) de nabo ralado

Modo de Preparo:

Corte a cenoura, o pimentão, a abóbora, a batata doce, a berinjela, a couve-flor e o brócolis em fatias finas, em torno de 7 centímetros. Corte a vagem ao meio sem separá-la totalmente, deixando 1cm na base. Tire as pontas da ervilha torta e o fiapo fibroso que fica na lateral.

Massa:

Bata o ovo levemente. Misture a água gelada com o ovo. Acrescente a farinha sem diluí-la totalmente, deixando-a empelotada. Passe os legumes e o camarão levemente na farinha. Em seguida na massa e frite-os em óleo quente (180°C) por 1 a 3 minutos até que fiquem ligeiramente dourados. Retire os alimentos do óleo. Deixe-os escorrer em uma grade, você poderá improvisar um escorredor de frituras com seu escorredor de louças. O papel deixará o tempurá encharcado.

Molho:

Misture o caldo de peixe, o shoyu e o sake mirim. Aqueça-os em uma panela. Antes de servir acrescente o nabo ralado.

Dica:

Para se fazer um bom tempurá é importante que a água esteja bem gelada e a farinha não se dissolva totalmente, ficando empelotada. A massa é a última coisa que deve ser feita. Se você não for usá-la completamente, faça apenas meia receita, pois ela não pode ser guardada.

Para saber se o óleo está na temperatura exata, jogue um pouco de massa. Se ela subir à superfície rapidamente o óleo está no ponto. Cuide para que o óleo não esquente demais e queime a massa. Ocupe somente um terço da superfície do óleo, para que ele não esfrie.

Certifique-se que os legumes estejam bem secos. Para o molho você poderá usar caldo de peixe em tabletes ou em pó. Se você quiser um tempurá mais dourado, use mais um ovo. Os ingredientes listados são apenas uma sugestão, você poderá usar qualquer tipo de vegetal, peixe ou frutos do mar. A massa poderá ser temperada com ingredientes de sua preferência como sal, pimenta, colorau.