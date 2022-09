Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Joaquim morre no altar e Josefa tem certeza que a herdeira será ela. Marcela finge estar morta de tristeza e permanece todo o tempo com a porquinha no colo. Ezequiel dá força para Januário, que sofre de verdade. O testamenteiro pede que os herdeiros assinem um termo se comprometendo a não contestar o testamento. O advogado libera o dinheiro encontrado no quarto de Edmundo. Bárbara e Lourdes querem que Fábio escolha uma das duas. Josefa se desespera ao saber que a porquinha é a herdeira. Marcela mostra o recibo da compra da porquinha e expulsa Januário.

A Favorita

Flora não acredita em Dodi quando ele diz que Zé Bob pode estar usando Manu para descobrir o que existe entre eles. Flora chama Zé Bob para ir ao rancho, mas ele inventa uma desculpa para não ter que aceitar o convite. Gonçalo resolve tirar o dia de folga do trabalho, para felicidade de Irene. Halley dá um presente a Lara e diz que foi ideia de sua vizinha Diva. Lara quer conhecer Diva. Gonçalo procura Iolanda e pergunta quem contou para ela sobre a viagem de Irene a Paraty. Manu toma a carta de Zé Bob, que vai atrás dela.

Mar do Sertão

Lorena convence Labibe a ajudar a organizar a festa das bodas de Candoca e Tertulinho. Timbó se encanta por Xaviera, que disfarça diante de Vanclei. Labibe desiste de participar da organização da festa das bodas. Timbó percebe a infestação das pragas na terra do Coronel, e Xaviera se decepciona com o fracasso de sua compra. Candoca revela a Lorena que deseja se separar de Tertulinho. José pede para conversar com Candoca. Candoca discute com José, e Tertulinho fica satisfeito. Tomás se compadece da frustração de Rosinha em relação a seu sonho de estudar.

Cara e Coragem

Martha conversa com Caio e fica impressionada com a gentileza do falso empresário. Ítalo descobre que Regina e Leonardo não estavam com Dagmar na noite em que Clarice morreu. Jéssica flagra Andréa e Bob juntos e finge uma crise de ciúmes. Ítalo conta para os sócios sobre seu encontro com Dagmar. Rebeca revela para Andréa que está à procura da mãe que a abandonou. Leonardo decide aceitar o plano de Regina para que Martha se envolva com Caio e se afaste da empresa. Márcia encontra o teste de gravidez em sua bolsa e procura Ísis.

Pantanal

Tenório nega para Marcelo que tenha dado ordem a Solano para matar e diz ao filho que deseja viver em paz. Zaquieu revela a Alcides que todo seu esforço é para ficar perto do peão. Tenório entrega para Maria Bruaca as escrituras das terras do Sarandi. Tenório surpreende a todos com a forma gentil com que trata Maria Bruaca. Muda se nega a servir Tibério. Mariana deixa Irma arrasada ao dizer que Trindade deve ter se esquecido dela. Mariana percebe que Juma saiu do quarto para ir à tapera ter sua filha.

Poliana Moça

Vini começa a ter sintomas do Heptavírus. Otto e Marcelo pedem para Roger ter prudência e cuidar de Glória. No encontro, Renato faz declarações para Ruth, e eles dão um selinho. Tânia conversa com Otto por chamada de vídeo, ela começa a ficar com falta de ar e se desespera. Os médicos chegam ao quarto hospitalar, e Otto escuta tudo através do telefone. Renato pede Ruth em namoro. Otto determina que Poliana fique afastada da escola. Turma da faculdade fica em estado de alerta com o vírus, já que estavam juntos de Celeste.