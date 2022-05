1,6 toneladas de maconha são apreendidas na MS-384

Na manhã de hoje (12), a Polícia Militar, através do BPMRv apreendeu uma carga de 1,6 toneladas de maconha na MS- 384, em Ponta Porã, município que fica a 329 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, a equipe estava realizando uma fiscalização quando deu ordem de parada ao veículo. Entretanto, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga sentido a cidade de Antônio João, abandonando o automóvel à alguns quilômetros a frente e entrando em uma mata.

Ao realizarem vistoria na caminhonete, foram encontrados sob o banco traseiro e a carroceria, diversos tabletes de maconha, totalizando 1.6 toneladas.

Após técnicas de identificação veicular, os agentes descobriram que a placa do veículo era de Rondonópolis (MT) e que havia sido furtado em 2021.

O veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e o prejuízo do crime foi avaliado em R$ 3.340.000,00.

