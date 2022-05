Inscrições para o TVE Open de Beach Tennis estão abertas

A TVE Open de Beach Tennis está com inscrições abertas até o dia 22 de maio, as vagas são limitadas. A competição acontece de 1º a 5 de junho, na Arena da Paz, em Campo Grande.

A 2ª etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis2022, conta com disputas em duplas femininas, masculinas e mistas, nas categorias pró A, B, C, D, 40+ e sub-12.

De acordo com a organizadora do evento, FBTMS (Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul), a novidade da etapa será a categoria especial, que irá reunir duplas de vários municípios.

O Circuito é realizado pela Federação desde 2012, e atualmente conta com cerca de 700 atletas participantes nas etapas realizadas ao longo do ano. Os oito melhores em cada categoria disputam ao final da temporada o Rei e Rainha da Praia.

A transmissão de duas finais da competição será ao vivo e transmitida pelos canais: TVE ; Portal da Educativa ;4.1 da TV aberta; 515 da Claro; 304 da Sky.

Projeto de Lei

A Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou hoje (12) o PL 10.332/21, do vereador Papy (Solidariedade), que institui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o Campeonato Municipal de Beach Tennis. A proposta segue para sanção da prefeita.

Serviço: As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo LetzPlay. Para mais informações, ligar para o telefone (67) 99116-0558. A Arena Paz fica na Rua Álvares de Azevedo esquina com a Rua Izalda Ourique de Oliveira, no Jardim Polonês, em Campo Grande.

Com informações da Fundesporte