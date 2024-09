Homem quebra guichê de rodoviária com socos após perder horário do ônibus

Homem acabou sendo contido por pessoas no local até a chegada da Guarda Municipal

No começo da noite do último sábado(21), um homem de 45 anos causou um transtorno no terminal rodoviário de Campo Grande após quebrar o quichê de atendimento.

O motivo do ocorrido seria porque o homem teria perdido o ônibus, testemunhas disseram que ele gritava que não havia sido informado sobre a partida do ônibus.

O homem teria quebrado o guichê com socos e uma funcionária ficou suspostamente ficou ferida com estilhaços do vidro. Ele estava vsivelmente alterado, sob efeito de ácool, apontaram as testemunhas.

No boletim de ocorrência, o homem foi apontado como um morador de rua e estaria incomodando quem passava.

O indivíduo foi contido por pessoas no local, até a chegada da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Depois, foi encaminhado à Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso como foi registrado como dano qualificado.

