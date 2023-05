Pesquisa mostra disputa acirrada de PP e PSDB em Jardim 

Site da Capital encomendou uma pesquisa sobre o cenário político em Jardim e atual prefeita, Clediane ( PP) aparece em primeiro seguida do ex-prefeito Guilherme Monteiro ( PSDB).

Na pesquisa espontânea a prefeita Dra. Clediane está na frente com 15,6% das intenções de votos, enquanto Guilherme Monteiro aparece em segundo com 12,2%. Bem distantes dos dois primeiros surgem Dr. Erney Barbosa, com 3,2%, Geraldo Alencar, com 3%, e Dr. Juliano, o “Guga”, com 1,4%, sendo que 1,2% apontou outros nomes e 63,4% não sabe ou não respondeu.

Os dados foram colhidos nos dias 24 e 25 de maio de 2023, com 16 anos ou mais de idade. Para a amostra de 500 entrevistas o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5%, para mais ou para menos.

Clediane foi eleita com 37,08% dos votos contra o ex-prefeito Guilherme Monteiro ( PSDB), experiente na política havia sido vereador também que ficou encostado nela com 36,92% , perdendo por mínimos votos. A próxima eleição promete ser acirrada devido uma possível aliança dos dois partidos.

Ainda em 2020 em terceiro havia ficado o também ex-prefeito Erney Cunha Bazzano Barbosa (PSD), 13,59%, Jaime Medeiros Echeverria (Patriota), 7,40%, e Daniel Soares Semzack (Republicanos), 3,15%.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram