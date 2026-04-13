Homem é preso após manter companheira em cárcere por três dias; vítima conseguiu fugir pela janela

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (12), por agredir e manter a esposa em cárcere por três dias. O caso ocorreu em Campo Grande, e foi denunciado pela própria vítima, que conseguiu fugir pela janela da casa e pediu ajuda a um vizinho que acionou a polícia.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima relatou que convivia com o autor há cinco anos e possui um filho de dois anos com ele.

Durante o período em que ficou em cárcere, o homem pegou o celular da companheira, impedindo que ela se comunicasse com alguém, enquanto fazia uso de entorpecentes na residência.

Ainda conforme a vítima, o homem a agrediu com socos e chutes, causando hematomas e lesões na boca. Além das agressões físicas, ele utilizou uma faca para ameaçá-la de morte. Duas crianças que moram na casa presenciaram toda a violência.

Depois de momentos tensos, a mulher conseguiu fugir ao pular a janela de um quarto e pediu ajuda a um vizinho para acionar a Polícia Militar. O autor fugiu antes da chegada dos militares, mas retornou à casa enquanto a vítima registrava a ocorrência na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Ao tomar conhecimento do retorno do agressor, os policiais da Deam foram até o imóvel e realizaram a prisão em flagrante. Durante a revista, os agentes encontraram uma munição de calibre .38 no bolso da bermuda do suspeito.

A vítima recebeu orientações sobre medidas protetivas de urgência e foi encaminhada para atendimento psicossocial no CEAMCA (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Criança e ao Adolescente) e suporte da Defensoria Pública.