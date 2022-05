“Durante a faculdade aprendi a trabalhar a lábia ao meu favor” diz o empreendedor Bruno Damus

Entrevistado do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o produtor cultural Bruno Damus participou de uma entrevista ao vivo para as nossas plataformas digitais. O empreendedor falou sobre sua tragédia de vida até chegar no desenvolvimento da Spartas, sua empresa de eventos.

O empresário começa contando sobre a sua trajetória de vida. Bruno nasceu na capital paulista e veio morar no estado com nove anos idade. Ele conta que sofria bullying no colégio, e com a mudança de cidade torno-o um jovem mais comunicativo e menos retraído. “Sempre fui difícil de fazer amigos. Fui criado na Coophamat e foi ali que eu comecei a ter mais amigos e viver um pouco mais”.

Durante o processo até a chegada do êxito nos desenvolvimentos, o empreendedor relata que a instituição salesiana, na qual, cursava turismo, não tinha festa junina, que é uma das principais festas do catolicismo. Na época, ele apresentou ao reitor seu projeto para a concretização desta comemoração tão simbólica.

Com o sucesso da festa produzida por Bruno, ele quitou o débito com a universidade e concluiu sua graduação de turismo em 2005. O produtor cultural conta que continuou com a criação de eventos mesmo depois de sua formação.

Damus, criou uma produtora em parceria com o publicitário Guilherme Martins antes da Spartas, sua atual empresa de eventos. Ele conta que no início, os dois não possuíam um nicho específico. “ O que desse serviço a gente fazia. Então, nós atirávamos para todo lado. Foi uma época de esperança e ao mesmo tempo desespero.”

Em 2008, o empreendedor percebeu a oportunidade no mercado de stand-up. Na época da sua antiga empresa, ele recebeu um e-mail para a produção do Marco Luque, ator e humorista, que fazia parte do CQC na TV Bandeirantes. “Foi aí que pegamos carona na onda do stand-up e eu aproveitei a oportunidade”.

Veja mais no bate-papo conduzido pelo jornalista Rafael Belo, transmitido pela página do Facebook, YouTube e Spotify.