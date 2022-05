Dólar volta a subir com maior pessimismo no exterior

m uma nova sessão de maior aversão ao risco nos mercados globais, o dólar volta a ganhar força frente ao real nesta sexta-feira (6), enquanto as ações nas Bolsas do Brasil e dos Estados Unidos operam em queda.

Por volta das 11h35, o dólar comercial registrava valorização de 1,65% frente ao real, cotado a R$ 5,098 para venda, enquanto o índice amplo de ações Ibovespa tinha perdas moderadas de 0,21%, aos 105.087 pontos.

Os números reforçam a percepção de investidores sobre a necessidade de um aperto monetário mais agressivo a ser conduzido pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), com o impacto negativo de juros mais altos para o ritmo da atividade econômica.

Em reunião nesta quarta, o Fed elevou a taxa em 0,50 ponto percentual, para um intervalo entre 0,75% e 1% ao ano, e, apesar de o presidente do BC americano, Jerome Powell, ter declarado não considerar um aumento no ritmo de altas para 0,75 ponto, o mercado parece não ter comprado a versão do dirigente.

Com informações da Folhapress