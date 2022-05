Competição de duathlon acontece no domingo aqui na Capital

A capital recebe neste domingo (08), a corrida Duathlon Campo Grande, na modalidade que mistura corrida com ciclismo. O evento será sediado no Parque das Nações Indígenas, com largada às 7 horas da manhã.

Conforme a organização, o evento foi programado para promover o turismo local durante a baixa temporada, privilegiando o turismo de esporte e os segmentos envolvidos com a área.

A prova é composta por 4,3 km de corrida, seguida por 15 km de mountain bike e finalizada por mais 2,2 km de corrida. Serão disputadas as categorias dupla mista (masculina e feminina), dupla pura (masculina ou feminina) e individual.

São esperados cerca de 300 atletas de todas as regiões do estado, que deverão estar no local ao menos uma hora antes da largada.

A competição Duathlon Campo Grande é uma organização do IAC (Instituto Ação e Cidadania), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte.