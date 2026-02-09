Sesc Corumbá abre inscrições para curso gratuito de viola caipira a partir desta segunda

Aulas começam em março de 2026, têm vagas limitadas e oferecem instrumento musical aos alunos



O Sesc Corumbá abriu inscrições para o Curso Gratuito de Viola Caipira, que terá início no dia 2 de março de 2026. As matrículas começam nesta segunda-feira (09) e as vagas são limitadas.

Voltado a pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o curso oferece o instrumento musical aos participantes durante as aulas, o que amplia o acesso à formação musical. As atividades serão realizadas em turmas organizadas conforme o perfil e o conhecimento dos alunos.

Às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h, as aulas serão destinadas aos alunos remanescentes. No mesmo dias, das 19h às 20h30, acontecem os encontros da Orquestra de Viola Caipira.

Já às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, as aulas são voltadas a jovens de 13 a 18 anos que já possuem conhecimento musical. No período noturno, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30, são oferecidas turmas de iniciação à viola caipira.

Mais informações sobre o processo de inscrição podem ser obtidas diretamente no Sesc Corumbá.

