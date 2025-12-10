Jardim de Natal abre nesta sexta com atrações culturais e chegada do Papai Noel em Corumbá

O evento é realizado no Jardim da Independência no centro da cidade

Na próxima sexta-feira (12), O Jardim do Natal será aberto ao público em Corumbá. O evento realizado no Jardim da Independência, no Centro da cidade, reúne apresentações artísticas, feira de artesanato, praça de alimentação e a chegada do Papai Noel.

No local também haverá inauguração da exposição e do início da votação do Concurso de Presépios. As atrações incluem Banda Manoel Florêncio, corais Cidade Branca e Bem-Te-Vi, Instituto Novo Olhar, apresentações institucionais e a abertura da mostra de presépios. Os horários e a ordem das atividades serão divulgados pela organização.

A programação prevê ainda a exposição e a votação do Concurso de Presépios, aberta diariamente das 18h às 22h, com praça de alimentação e venda de artesanato no mesmo período. O espetáculo Carta de um Natal para Todos, da Oficina de Dança de Corumbá, será uma das atrações do evento. A mostra de presépios e os espaços de alimentação e artesanato permanecem abertos das 18h às 22 horas.

A agenda também inclui a despedida do Papai Noel, o anúncio dos vencedores do Concurso de Presépios e a continuação das atividades gastronômicas e de artesanato.

Na programação infantil haverá contação de histórias às 18h, além do funcionamento da praça de alimentação, das 18h às 22h, e da feira de artesanato.

A realização do evento é da Fundação da Cultura e a programação compelta pode ser conferida abaixo:

PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO – JARDIM DE NATAL

12 de Dezembro – Inauguração do Jardim de Natal

Atrações

Banda Manoel Florêncio

Corais: Cidade Branca e Bem-Te-Vi

Instituto Novo Olhar

Chegada do Papai Noel

Inauguração da Exposição e Votação do Concurso de Presépios

Praça de Alimentação

Venda de Artesanato

13 a 22 de Dezembro – Jardim de Natal

Atrações

Exposição de Votação do Concurso de Presépios

Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h

Venda de Artesanato

18 de Dezembro – Jardim de Natal

Atrações

Espetáculo da Oficina de Dança de Corumbá: “Carta de um Natal para todos”

Horário: 19h30

Exposição de Votação do Concurso de Presépios

Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h

Venda de Artesanato

23 de Dezembro – Jardim de Natal

Atrações

Despedida do Papai Noel

Resultado e Premiação do Concurso de Presépio

Praça de Alimentação

Venda de Artesanato

26 a 28 de Dezembro – Jardim de Natal

Atrações

Contação de Histórias

Horário: 18h

Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h

Venda de Artesanato

