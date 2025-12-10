Jardim de Natal abre nesta sexta com atrações culturais e chegada do Papai Noel em Corumbá

O evento é realizado no Jardim da Independência no centro da cidade
Na próxima sexta-feira (12), O Jardim do Natal será aberto ao público em Corumbá. O evento realizado no Jardim da Independência, no Centro da cidade, reúne apresentações artísticas, feira de artesanato, praça de alimentação e a chegada do Papai Noel.
No local também haverá inauguração da exposição e do início da votação do Concurso de Presépios. As atrações incluem Banda Manoel Florêncio, corais Cidade Branca e Bem-Te-Vi, Instituto Novo Olhar, apresentações institucionais e a abertura da mostra de presépios. Os horários e a ordem das atividades serão divulgados pela organização.
A programação prevê ainda a exposição e a votação do Concurso de Presépios, aberta diariamente das 18h às 22h, com praça de alimentação e venda de artesanato no mesmo período. O espetáculo Carta de um Natal para Todos, da Oficina de Dança de Corumbá, será uma das atrações do evento. A mostra de presépios e os espaços de alimentação e artesanato permanecem abertos das 18h às 22 horas.
A agenda também inclui a despedida do Papai Noel, o anúncio dos vencedores do Concurso de Presépios e a continuação das atividades gastronômicas e de artesanato.
Na programação infantil haverá contação de histórias às 18h, além do funcionamento da praça de alimentação, das 18h às 22h, e da feira de artesanato.
A realização do evento é da Fundação da Cultura e a programação compelta pode ser conferida abaixo:
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO – JARDIM DE NATAL
12 de Dezembro – Inauguração do Jardim de Natal
Atrações
Banda Manoel Florêncio
Corais: Cidade Branca e Bem-Te-Vi
Instituto Novo Olhar
Chegada do Papai Noel
Inauguração da Exposição e Votação do Concurso de Presépios
Praça de Alimentação
Venda de Artesanato
13 a 22 de Dezembro – Jardim de Natal
Atrações
Exposição de Votação do Concurso de Presépios
Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h
Venda de Artesanato
18 de Dezembro – Jardim de Natal
Atrações
Espetáculo da Oficina de Dança de Corumbá: “Carta de um Natal para todos”
Horário: 19h30
Exposição de Votação do Concurso de Presépios
Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h
Venda de Artesanato
23 de Dezembro – Jardim de Natal
Atrações
Despedida do Papai Noel
Resultado e Premiação do Concurso de Presépio
Praça de Alimentação
Venda de Artesanato
26 a 28 de Dezembro – Jardim de Natal
Atrações
Contação de Histórias
Horário: 18h
Praça de Alimentação Horário: das 18h às 22h
Venda de Artesanato
