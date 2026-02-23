Prazo para inscrição na Meia Maratona Cidade Morena termina no sábado (28)

Prova será realizada em abril e já reúne mais de 1,8 mil atletas confirmados na Capital

As inscrições para a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 seguem abertas até o próximo sábado (28). A prova está marcada para o dia 12 de abril, em Campo Grande, e já soma mais de 1,8 mil atletas confirmados, segundo a organização.

A largada e a chegada serão na Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras. O percurso principal terá 21 quilômetros e passará por pontos tradicionais da Capital, como a Maria Fumaça, o Relógio Central, o Lago do Amor, o Estádio Morenão, o Paliteiro da UFMS, a Praça do Preto Velho e a Rua 14 de Julho. Também haverá percurso de 5 quilômetros.

A corrida homenageia o atleta paralímpico Yeltsin Jacques e integra o calendário esportivo da cidade. A largada da meia maratona está prevista para às 5h30.

O trajeto é aferido e homologado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e pela Fams (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul). O resultado pode ser utilizado para pontuação no programa Bolsa Atleta.

A competição contará com categorias geral masculina e feminina, divisão por faixa etária — de 16 a 29 anos até 70 anos ou mais — além de categorias para atletas com deficiência, conforme as regras do Comitê Paralímpico Brasileiro.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e o prazo se encerra no dia 28 de fevereiro.

