Rede de supermercados abre 450 vagas em MS com foco em profissionais acima de 50 anos

Ação de contratação ocorre ao longo da semana na Capital e busca ampliar acesso de público que ainda enfrenta barreiras no mercado

Uma rede de supermercados realiza, ao longo desta semana, uma ação voltada exclusivamente à contratação de profissionais com 50 anos ou mais, com 450 vagas disponíveis em Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional que soma duas mil oportunidades de emprego.

As vagas são para funções operacionais e administrativas, com atendimento presencial em Campo Grande. Os interessados podem procurar a Central de Vagas, na Rua Brilhante, nº 1880, no bairro Vila Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também há seleção em unidades de supermercados e atacadistas da rede entre os dias 27 de abril e 2 de maio, em dois períodos, pela manhã e à tarde.

A proposta é ampliar a participação de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho, um público que ainda enfrenta dificuldades para se recolocar. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que cerca de 32 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, o que representa 15,8% da população.

De acordo com o diretor de Gente e Gestão da empresa, Paulo Nogueira, a ação foi criada após relatos recorrentes de candidatos que se sentiam excluídos por causa da idade. “Ouvimos muitos relatos de candidatos que se sentiam excluídos pelo mercado devido à idade”, afirmou.

A iniciativa também tem impacto direto na vida de quem busca uma nova oportunidade. A operadora de caixa Rosangela dos Santos, de 71 anos, conta que voltou ao mercado após enfrentar o luto pela morte do marido. “Encontrar uma oportunidade voltada para profissionais 50+ e ser acolhida com respeito fez diferença em minha vida”, disse. Segundo ela, havia dúvidas sobre a possibilidade de recomeçar, mas a experiência mudou sua rotina. “Hoje, o trabalho não é só uma ocupação, é também companhia, troca e um motivo para levantar todos os dias com mais ânimo”, relatou.

Além da contratação, a empresa oferece benefícios como vale-transporte, alimentação no local, plano odontológico, convênios e programas de apoio ao trabalhador.

As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet, com apresentação de documentos pessoais e currículo.

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