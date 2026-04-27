Médico é preso com emagrecedores irregulares do Paraguai, em Coxim

Um médico ortopedista foi preso em flagrante no domingo (26) ao ser flagrado com um carregamento de emagrecedores trazidos do Paraguai. A abordagem ocorreu em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o profissional conduzia uma caminhonete Ram, onde também estavam dois homens e um adolescente. Durante a abordagem, ele afirmou que transportava apenas itens como vinhos, roupas de cama, computador e tablet, negando qualquer irregularidade.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diversas ampolas de emagrecedores sem registro. Diante da situação, o médico foi autuado por importar, vender ou manter em depósito produto destinado a fins terapêuticos sem autorização.

Após ser levado à delegacia, foi arbitrada fiança de R$ 8.150, que foi paga. Com isso, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade.