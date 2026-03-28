Prefeitura abre seleção para motoristas da Sesau e Semed em Campo Grande

Inscrições gratuitas ocorrem nos dias 30 e 31 de março pela internet; contratos são temporários e formação é para cadastro de reserva

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), dois editais de processos seletivos simplificados para contratação temporária de motoristas. As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva.

As seleções contemplam as funções de motorista de veículos pesados e condutor de ambulância para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), além de motorista de transporte escolar para atender a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet nos dias 30 e 31 de março, por meio do site oficial da Prefeitura. No dia 31, o prazo termina às 17h, conforme o horário de Mato Grosso do Sul.

Para a função de condutor de ambulância, é necessário ter ensino médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria D ou superior, além de estar em situação regular junto aos órgãos de trânsito. A jornada será em regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com remuneração bruta mensal de R$ 1.621,00. O contrato terá vigência até março de 2027.

No caso de motorista de transporte escolar, é exigido ensino fundamental completo, idade superior a 21 anos e habilitação nas categorias D ou E. Também é necessário curso especializado conforme as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e não ter cometido infrações graves recentes que impeçam o exercício da função. A carga horária será de 40 horas semanais, com salário bruto mensal de R$ 1.621,00. O contrato vai até junho de 2026.

Os processos seletivos serão realizados por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva. A pontuação máxima é de 100 pontos.

Para motorista de transporte escolar, a avaliação ocorrerá em etapa única, com base na qualificação profissional e na experiência comprovada. Cursos de capacitação na área de transporte escolar e de passageiros, com carga mínima de 50 horas, poderão somar até 30 pontos. A experiência na condução de veículos de transporte escolar poderá garantir até 50 pontos, com atribuição de 10 pontos por ano completo de atuação. Períodos entre seis e onze meses serão considerados com pontuação proporcional.

Os editais preveem reserva de vagas para PCD (pessoas com deficiência), candidatos negros e indígenas, conforme a legislação vigente.

A validade dos processos seletivos será de dois anos, período em que poderão ocorrer convocações conforme a necessidade do Município. Todas as etapas, resultados e convocações serão publicados no Diogrande.

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