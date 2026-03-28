Briga entre duas famílias na aldeia Jaguapiru deixa seis acusados de tentativa de homicídio

Confronto ocorreu na noite de sexta-feira e terminou com prisões e feridos em estado grave

Seis pessoas passaram a responder por tentativa de homicídio após uma briga envolvendo duas famílias na aldeia Jaguapiru, em Dourados. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (27) e divulgado pelo site Dourados News.

A Polícia Militar chegou a ser acionada ainda no início da noite, depois de denúncia de que indivíduos estariam arremessando pedras contra veículos na rotatória de acesso à Reserva Indígena. Na primeira verificação, nenhum suspeito foi localizado.

Por volta das 22h, uma nova chamada informou que um confronto generalizado ocorria dentro da aldeia. Ao retornar ao local, os policiais encontraram integrantes das famílias com ferimentos provocados durante a briga.

Dois irmãos, de 19 e 25 anos, foram detidos em flagrante. Outros três envolvidos — um homem de 56 anos e dois filhos, de 21 e 26 — precisaram de atendimento médico e foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital da Vida. Um deles apresentava lesões graves, com exposição de vísceras. Um quarto familiar, de 58 anos, também ficou ferido.

Segundo o registro policial, todos os participantes aparecem como autores e vítimas, já que teriam se agredido mutuamente durante o confronto. No imóvel onde a confusão aconteceu, foram recolhidos objetos como facão, enxada e pá.

As razões que desencadearam a briga não foram detalhadas. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

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