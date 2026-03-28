Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 40 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h; concurso de final zero recebe valor adicional das arrecadações anteriores
As seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio principal está acumulado em R$ 40 milhões. Por se tratar de um concurso com final zero, a modalidade recebe um valor extra proveniente das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme a regra da loteria.
As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
