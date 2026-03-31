Parceria vai formar motoristas para atender demanda da Arauco

Projeto prevê qualificação inicial de 200 profissionais e pode chegar a 1.400 vagas até 2027

O governo de Mato Grosso do Sul firmou parceria para a formação de motoristas que irão atender à demanda da empresa Arauco, que necessita de cerca de 1.400 profissionais apenas para o transporte de madeira. Os trabalhadores atuarão em regime de turnos, acompanhando o funcionamento ininterrupto da fábrica.

De acordo com Rodrigo Garcia, nesta primeira etapa serão formados 200 profissionais. Caso a demanda persista, a iniciativa poderá ser ampliada com a abertura de novas turmas até o início das operações da unidade, previsto para 2027.

“É uma oportunidade real de qualificação e também uma porta de entrada para o setor. Temos exemplos de profissionais que começaram assim e hoje ocupam cargos de gestão”, destacou Garcia.

O secretário Jaime Verruck ressaltou que o modelo de parceria, que envolve diretamente a empresa, já assegura a empregabilidade dos participantes após a capacitação.

“Essa iniciativa se encaixa nos objetivos do Governo do Estado, que são gerar emprego, melhorar a renda dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul e atender à demanda das empresas que precisam de mão de obra qualificada”, afirmou.

As inscrições para o programa serão abertas nos próximos dias e deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma MS Qualifica Digital. O Acordo de Cooperação terá validade de seis meses a partir da assinatura.

O secretário executivo Esaú Aguiar lembrou que o Programa Voucher Transportador já apresentou resultados expressivos, com mais de 2.600 mudanças de categoria de habilitação e mais de 900 motoristas formados.

“Ao preparar mão de obra qualificada, atendemos às necessidades das empresas e contribuímos para a construção de um futuro mais próspero para a população sul-mato-grossense”, concluiu.

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