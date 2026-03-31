Cigarros e pneus contrabandeados são apreendidos em Sidrolândia

Motorista tentou fugir ao ser flagrado com carga irregular na BR-060

Nesta terça-feira (31), uma carga de cigarros e pneus de origem estrangeira foi apreendida em Sidrolândia. Um GM/Kadett, com os produtos, foi encontrado parado às margens da BR-060.

Segundo a PRF, o motorista tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado.Ele admitiu que transportava os itens irregulares.

O veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande para as providências legais.

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