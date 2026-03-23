Berinjela chega a R$ 70 e cenoura cai 10% com oscilações no hortifrúti em MS

Levantamento aponta impacto das chuvas na oferta e variações nos preços entre 16 e 20 de março

A semana entre 16 e 20 de março foi marcada por oscilações nos preços do hortifrúti comercializado na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul, conforme levantamento divulgado pela Ceasa (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Produtos afetados pelas chuvas registraram aumento, enquanto itens com maior oferta ficaram mais baratos.

A berinjela apresentou a principal alta no período. A caixa de 13 quilos passou de R$ 60 para R$ 70, reflexo da redução na oferta causada pelo excesso de chuvas nas regiões produtoras.

O melão espanhol também subiu, saindo de R$ 70 para R$ 80 a caixa. O pepino comum foi negociado a R$ 100, ante R$ 90 na semana anterior. A batata inglesa passou de R$ 160 para R$ 170 o saco de 50 quilos. Já a melancia teve variação menor, com o quilo passando de R$ 2 para R$ 2,10.

Entre as quedas, a cenoura recuou 10%, com a caixa de 20 quilos passando de R$ 110 para R$ 100, movimento associado ao aumento da colheita em outras regiões produtoras. O mamão formosa também caiu de R$ 110 para R$ 100 a caixa de 18 a 20 quilos.

O quiabo teve redução, variando de R$ 60 para R$ 55 a caixa de 15 quilos. A tangerina passou de R$ 140 para R$ 130 a caixa de 18 quilos. A pera willians foi comercializada a R$ 150, abaixo dos R$ 160 registrados anteriormente.

Segundo a Ceasa, as variações refletem principalmente a influência das condições climáticas sobre a produção e a oferta disponível no mercado ao longo da semana.

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