Projeto ‘A Rua é Nossa’ leva lazer, dança e gastronomia à Lagoa Maior neste domingo (3) em Três Lagoas

Programação reúne atividades para crianças, apresentações culturais e praça de alimentação ao longo da tarde

Mais uma edição do projeto “A Rua é Nossa” será realizada neste domingo (3), em Três Lagoas. O evento acontece das 14h às 19h, na Rua Aldair Rosa de Oliveira, na região da Lagoa Maior, que receberá estrutura voltada à segurança e ao conforto do público.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Três Lagoas, com apoio de outras secretarias, e contará com uma programação voltada a diferentes faixas etárias.

Entre as atrações, estão atividades de Fit Dance Kids, coordenadas pela professora Ana Paula, além de uma exposição de motos promovida pelo Grupo Insanos, com participação da divisão de Três Lagoas.

O evento também terá apresentação de dança do ventre conduzida por Laylàh Nur, com performances de alunas que incluem dança do ventre, tribal e cigana.

Além das atividades culturais, o público contará com uma área de alimentação com food trucks, ampliando as opções de consumo durante o evento.

O projeto se consolidou como uma alternativa de lazer e entretenimento na cidade, reunindo moradores em um espaço aberto com programação cultural e recreativa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram